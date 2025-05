Università e lavoro torna Federico II Job Fair Obiettivo | far incontrare studenti e aziende

Il 29 maggio, presso la sede di Monte Sant’Angelo dell’Ateneo Federico II, si svolgerà il Federico II Job Fair, un evento pensato per mettere in contatto studenti e aziende. Con la partecipazione di oltre 100 realtà nazionali e internazionali, la manifestazione rappresenta un'importante opportunità per giovani talenti di esplorare il mercato del lavoro e avviare nuove collaborazioni professionali.

Torna Federico II Job Fair, la manifestazione nata per avvicinare l'università e il mondo del lavoro con l'obiettivo di far incontrare gli studenti e le aziende. L'appuntamento è giovedì 29 maggio, dalla 9, nelle sede di Monte Sant'Angelo dell'Ateneo Federico II. Oltre 100 le aziende nazionali e internazionali pronte a scoprire i talenti federiciani. Obiettivo è tagliare nuovamente il traguardo dei 10.000 colloqui one to one, registrati nel 2024, e raggiungere quota 30.000 attraverso le diverse iniziative destinate al placement messe in campo dall'Università nel corso di tutto l'anno accademico...

