Universal Solaro premiata dalla FIGC per 50 anni di attività nel calcio dilettantistico

L’Universal Solaro ha recentemente ricevuto un prestigioso riconoscimento dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per i suoi cinquant'anni di attività nel calcio dilettantistico. La cerimonia si è svolta a Roma, con il presidente Mauro Lattuada che ha ritirato il premio, sottolineando l’importanza di questo traguardo nella storia della società e nel panorama calcistico italiano.

