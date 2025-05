Unitus verso la prima rettrice donna? Tiziana Laureti candidata

L'Università della Tuscia si appresta a vivere un momento storico con la candidatura di Tiziana Laureti, la prima donna a concorrere per il ruolo di rettrice. A pochi giorni dalla chiusura delle votazioni, la situazione si fa incalcolabile, aprendo la strada a una possibile svolta nella leadership dell'ateneo viterbese. Scopriamo di più su questa significativa proposta.

L'Università della Tuscia a un passo dalla svolta storica? L'ateneo viterbese, infatti, potrebbe essere guidato da una donna per la prima volta dalla sua fondazione. In vista delle elezioni per il nuovo rettore e a ridosso della scadenza per la presentazione delle candidature, l'unico nome in...

