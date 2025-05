UniSannio e Delegazione FAI Benevento insieme per la valorizzazione del patrimonio culturale

Giovedì 29 maggio, presso il Rettorato dell'Università degli Studi del Sannio, si svolgerà la firma di un accordo con la Delegazione FAI di Benevento. Questo importante passo, parte della Convenzione già siglata nel maggio 2024, mira a promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale locale, rafforzando la collaborazione tra l'ateneo e il FAI per la salvaguardia e la diffusione della cultura nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 29 maggio, alle ore 15:00, presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi del Sannio, nell’ambito della già stipulata Convenzione con l’Ateneo Sannita nel maggio 2024, sarà siglato un accordo attuativo con la Delegazione FAI di Benevento, finalizzato ad attività di valorizzazione e promozione del “S’ADIM – Sant’Agostino Digital Museum”. Interverranno per la stipula dell’accordo il Rettore dell’Università del Sannio, prof. Gerardo Canfora, il Presidente Regionale FAI Campania, Dr. Michele Pontecorvo Ricciardi, la capo delegazione FAI di Benevento, Ing... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - UniSannio e Delegazione FAI Benevento insieme per la valorizzazione del patrimonio culturale

Ne parlano su altre fonti

Unisannio e Fai insieme per il Sant’Agostino Digital Museum - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Riporta msn.com

La Delegazione FAI Benevento si rinnova Società - Patrizia Bonelli, invitiamo tutti ad iscriversi al Fondo Ambiente Italiano ed a seguire la pagina Facebook ed Instagram “Delegazione FAI Benevento” per restare aggiornati sulle nostre attività”. 🔗Secondo realtasannita.it

FAI Benevento, il nuovo capo delegazione è Fiammetta Marulli - Con l’inizio del nuovo anno la Delegazione FAI di Benevento ha un nuovo assetto, sotto il segno di una sinergia intergenerazionale. Fiammetta Marulli subentra alla guida della delegazione ... 🔗Secondo ntr24.tv