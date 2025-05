UniCredit-Banco Bpm Giorgetti pronto alle dimissioni senza il golden power

Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha espresso la sua disponibilità a dimettersi in caso di disaccordo con la premier Giorgia Meloni riguardo all'operazione UniCredit-Banco BPM. Durante un'intervista al Senato, ha sottolineato l'importanza del golden power e la determinazione del governo nel mantenere il controllo strategico su operazioni di rilevanza nazionale. Le sue dichiarazioni evidenziano la tensione politica all'interno dell'esecutivo.

Interpellato dai giornalisti in Senato sull’operazione UniCredit-Banco Bpm, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha fatto capire di essere pronto a lasciare l’incarico nel caso emergesse «anche solo il minimo disallineamento» con la premier Giorgia Meloni su paletti imposti dal governo con il golden power. «Le dimissioni non si annunciano, si danno» ha dichiarato Giorgetti, respingendo le voci che suggerivano frizioni interne all’esecutivo riguardo allo strumento con cui il governo può porre vincoli su operazioni ritenute strategiche. A chi gli chiedeva un valutazione sulla Consob a proposito di dimissioni, il titolare del Mef ha poi risposto stizzito: «Ho appena detto come si fa». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - UniCredit-Banco Bpm, Giorgetti pronto alle dimissioni senza il golden power

Unicredit-Banco Bpm, Conte: “Golden power sì ma governo spieghi perché” - Giuseppe Conte, leader del M5S, interviene a Bruxelles sulla questione dell’offerta pubblica di scambio di Unicredit su Banco Bpm, sollecitando il governo a chiarire le motivazioni dietro l'uso del golden power. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Unicredit-Banco Bpm, Paolo Savona difende la sospensione dell’ops: se non gradito, pronto a lasciare Consob; Orcel (UniCredit): No a Generali. E cita Fineco e Amundi; Le mani sui risparmi degli italiani: ecco perché la decisione della Consob sul risiko bancario fa infuriare il governo; Unicredit-Banco Bpm: Consob sospende l’Ops di Orcel fino al 20 giugno. In bilico i paletti del golden power. 🔗Ne parlano su altre fonti

UniCredit-Banco Bpm, mi dimetterei in caso disallineamento Mef-Chigi - Giorgetti - ROMA (Reuters) - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti si dimetterebbe in caso di un disallineamento anche "minimo" tra il Mef e Palazzo Chigi in relazione all’Ops di UniCredit (BIT: CRDI) su ... 🔗Da it.investing.com

UniCredit-BPM, Giorgetti: Dimissioni senza il Golden Power - Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (in foto) ha alzato i toni in Senato sul caso UniCredit-Banco BPM, minacciando le dimissioni nel caso in cui emergesse “anche solo il minimo disallineamen ... 🔗informazione.it scrive

Giorgetti: “Daremo risposte su golden power. Intesa con Chigi, altrimenti mi dimetterei” - Il ministro dell’Economia sull’ipotesi di rivedere le prescrizioni alla banca guidata da Andrea Orcel sull’offerta per Banco Bpm ... 🔗Riporta repubblica.it