UniCredit acquista il 20% di Alpha Bank risiko bancario in Europa

UniCredit sta cambiando strategia nel contesto delle sfide affrontate nell'operazione su Banco BPM, mirando a diversificare i propri investimenti. La banca guidata da Andrea Orcel sta valutando l'acquisto del 20% di Alpha Bank in Grecia, evidenziando un interesse crescente verso opportunità nel mercato bancario europeo nonostante le difficoltà . Questo passo potrebbe rappresentare un'inversione di rotta significativa per UniCredit nel panorama finanziario.

