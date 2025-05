Unicorni di Michela Andreozzi inaugura il Giffoni Film Festival 2025

"Unicorni" di Michela Andreozzi aprirà il Giffoni Film Festival 2025, affrontando le sfide di una famiglia moderna. Interpretato da Edoardo Pesce e Valentina Lodovini, il film si propone come un'opera attuale e significativa, perfetta per inaugurare la 55° edizione del festival. Un'opportunità per riflettere sulle dinamiche contemporanee, attraverso la lente dell'arte cinematografica.

Le difficoltà di una famiglia moderna al centro della pellicola di Michela Andreozzi interpretata da Edoardo Pesce e Valentina Lodovini, che aprirà #GIFFONI55. Un film attualissimo, scelto appositamente per inaugurare la 55° edizione del Giffoni Film Festival: si tratta di Unicorni, nuovo film di Michela Andreozzi, in uscita il 18 luglio con Vision Distribution. La famiglia al centro della nuova pellicola della regista di Genitori Vs Influencer interpretata da Edoardo Pesce, Valentina Lodovini e, per la prima volta sullo schermo, il piccolo Daniele Scardini, che racconta le difficoltà dell'essere genitori ai giorni nostri... 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Unicorni di Michela Andreozzi inaugura il Giffoni Film Festival 2025

