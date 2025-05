Unicef | Oltre 50 000 bambini colpiti dalla violenza nella striscia di Gaza

L'UNICEF denuncia l'aggravarsi della crisi nella striscia di Gaza, evidenziando come oltre 50.000 bambini siano stati colpiti dalla violenza dall'ottobre 2023. Dalla fine del cessate il fuoco il 18 marzo, 1.309 bambini hanno perso la vita e 3.738 sono stati feriti. L'agenzia invita nuovamente tutte le parti in conflitto a porre fine alle ostilità per proteggere i più vulnerabili.

Dalla fine del cessate il fuoco, il 18 marzo, 1.309 bambini sono stati uccisi e 3.738 feriti nella striscia di Gaza. In totale, più di 50.000 bambini sono stati uccisi o feriti dall'ottobre 2023. I numeri li fornisce l' Unicef, che esorta ancora una volta tutte le parti in conflitto "a porre fine alle violenze, a proteggere i civili, compresi i bambini, a rispettare il diritto internazionale umanitario e la normativa sui diritti umani, a consentire l'immediata fornitura di aiuti umanitari e a rilasciare tutti gli ostaggi"...

