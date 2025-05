Un’estate di cultura diffusa | il Val Nure Chero Festival torna con un’edizione ancora più ricca

L'estate 2025 si preannuncia esplosiva con il ritorno del Val Nure Chero Festival - Schegge di Storia. Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione offrirà una programmazione ancora più ricca e coinvolgente, attraversando 9 Comuni della Valnure. Un evento che celebra la cultura e la storia, coinvolgendo la comunità in un viaggio affascinante e immersivo.

Dopo il successo della prima edizione, il Val Nure Chero Festival - Schegge di Storia torna nell’estate 2025 con una programmazione ancora più ricca, coinvolgente e ambiziosa. Un viaggio lungo la Valnure che attraversa 9 Comuni - Carpaneto, Pontenure, San Giorgio, Podenzano, Vigolzone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Un’estate di cultura diffusa: il Val Nure Chero Festival torna con un’edizione ancora più ricca

Su questo argomento da altre fonti

Expo 2025 Val Fontanabuona e Valli del Levante: experience diffusa tra cultura, gastronomia e spettacoli; Festival FuoriDalComune: l’estate culturale dell’Alta Val Seriana prende vita; Abbonamento Musei Lombardia: un decennio di successi e cultura diffusa; Turismo, Parliamo di pace e sostenibilità. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Tradizioni e concerti d’estate in Val Gardena - L’estate in Val Gardena, nei suoi mesi più caldi, sarà caratterizzata da interessanti eventi tradizionali e dai concerti di Val GardenaMusika, da 27 anni il Festival Internazionale che unisce la ... 🔗Da discoveryalps.it

Estate Diffusa, oggi Riccardo Ghigliazza ospita Geddo - L’ “acquario” di Piazza Torre Santa Maria si avvia a diventare uno dei luoghi simbolo dell’estate 2020 in Riviera Per la riuscitissima Estate Diffusa ... la Puglia e la Val d’Aosta ... 🔗ligurianotizie.it scrive

Val Gardena in Costume, viaggio nella storia e cultura Ladina - Gli usi e costumi dell’antica cultura ladina saranno i protagonisti dell'estate in Val Gardena. Una lunga serie di eventi accompagneraÌ€ residenti e turisti in un viaggio nel passato per conoscere la ... 🔗Riporta discoveryalps.it

Val d’Orcia: Tuscany’s Scenic Masterpiece