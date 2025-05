Unesco l' artista agrigentino Carmelo Navarra Tesoro vivente di Sicilia

Carmelo Navarra, l'artista agrigentino, è stato premiato come "Tesoro vivente di Sicilia" in un evento svoltosi presso il Comune di San Biagio Platani. Questa prestigiosa onorificenza, conferita in base alla convenzione Unesco, celebra il suo contributo significativo alle arti, esaltando l'importanza della cultura siciliana e il patrimonio artistico locale.

