Una strada per Matteoli Il ‘via libera‘ del sindaco

Il sindaco ha dato il primo via libera per intitolare una strada o un luogo pubblico ad Altero Matteoli, ex deputato e ministro di Alleanza Nazionale, scomparso tragicamente nel 2017. Questo gesto rappresenta un riconoscimento ufficiale della sua carriera e del suo contributo politico, rendendo omaggio alla sua memoria e al legame con la città di Lucca.

Primo sì all'ipotesi di ricordare in modo ufficiale Altero Matteoli. All'ex deputato e ministro di Alleanza Nazionale morto nel 2017, all'età di 77 anni, in un incidente stradale mentre stava venendo a Lucca per partecipare alla cena degli auguri del partito, sarà intitolata una strada o un luogo pubblico. Una prima e significativa disponibilità in tal senso è arrivata dal sindaco Mario Pardini sabato pomeriggio nella sala Tobino di palazzo Ducale, nel corso dell'incontro "Percorso ed evoluzione della Destra Italiana a 30 anni dalla nascita di Alleanza Nazionale". Promossa dal coordinamento provinciale di Fratelli di Italia nell'ambito della rassegna Orizzonti Identitari, l'iniziativa ha avuto tra i protagonisti Marco Cellai e Riccardo Migliori, storici esponenti di An con incarichi di primo piano a livello istituzionale e di partito; l'europarlamentare Francesco Torselli, Fabrizio Tatarella, autore del libro "La Destra Italiana in Europa", ed Emilio Brogi, presidente dell'associazione Altero Matteoli...

