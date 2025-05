Una stanza d’albergo due sorelle una Sicilia sospesa nel tempo | Doppia Uso Singola è il debutto fotografico di Colapesce in mostra a Milano

Doppia Uso Singola è il debutto fotografico di Colapesce, al secolo Lorenzo Urciullo, presentato dalla galleria Patricia Armocida di Milano. La mostra raccoglie 200 immagini che esplorano una Sicilia sospesa nel tempo, attraverso tre nuclei tematici. Un'intima cronaca privata che racconta il legame tra due sorelle e il contesto di una stanza d'albergo, invitando a riflettere su memoria e identità.

La galleria Patricia Armocida di Milano presenta Doppia Uso Singola, prima mostra personale di fotografie di Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce. Una selezione di 200 scatti racchiusi in tre nuclei: D.U.S., acronimo del titolo, che, come dice l'artista, è una cronaca privata che documenta la sua solitudine nello spazio, una catalogazione di arredi e oggetti all'interno di camere di albergo in cui ha soggiornato durante i viaggi della sua carriera; la seconda serie, Teresa e Anna, nonna e prozia di Lorenzo, documenta la relazione simbiotica tra due sorelle; Giorni sfiniti, serie legata alla Sicilia, ai paradossi della sua terra e a visioni introspettive dell'artista.

