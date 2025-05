Una serata speciale al museo storico navale di Venezia per celebrare la Festa della Sensa tra cultura e musica

Vieni a vivere una serata indimenticabile al Museo Storico Navale di Venezia in occasione della prima edizione di La Festa della Sensa, in programma domenica 1 giugno dalle 19.30 alle 24.00. Un evento che unisce cultura e musica, celebrando una tradizione storica particolarmente cara alla cittĂ , promossa dal Comune di Venezia. Scopri con noi il fascino di questa festa che rivive attraverso arte e melodie.

Al via la prima edizione de La Festa della Sensa al MUNAV. Domenica 1 giugno dalle ore 19.30 alle ore 24.00 il MUNAV-Museo Storico Navale di Venezia apre eccezionalmente le sue porte per celebrare il grande evento promosso dal Comune di Venezia che, piĂą di ogni altro appuntamento fa rivivere la... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Una serata speciale al museo storico navale di Venezia per celebrare la Festa della Sensa tra cultura e musica

