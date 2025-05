Una serata dedicata alle più celebri e amate colonne sonore dei cartoni Disney e Pixar

Sabato 31 maggio, piazza Dora Markus a Marina di Ravenna si illuminerà di magia con un concerto dedicato alle indimenticabili colonne sonore dei cartoni Disney e Pixar. A partire dalle 21, il pubblico potrà immergersi in questa serata speciale, caratterizzata da musica incantevole, il tutto con ingresso libero e gratuito nell'ambito della tradizionale sagra del fine settimana. Un evento da non perdere per grandi e piccini!

Sabato 31 maggio alle 21, piazza Dora Markus a Marina di Ravenna si trasformerà in un teatro sotto le stelle per un appuntamento aperto a tutti, con ingresso libero e gratuito, nell'ambito della tradizionale sagra che animerà la località nel fine settimana. In programma il concerto...

