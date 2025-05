una piazza per bertieri vergemoli ricorda il segretario comunale

La Piazza delle Pianelle di Vergemoli è stata intitolata a Bertieri, storico segretario comunale del borgo montano. Questo gesto commemorativo celebra la sua eredità e il legame con la comunità, ricordando un periodo di significativi cambiamenti dopo l'accorpamento con Fabbriche di Vallico nel 2014. La cerimonia ha rinnovato l'affetto dei cittadini verso un personaggio caro, simbolo della storia locale.

