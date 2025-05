Una marea bianca verso Cremona L’urlo di 2500 tifosi per le Aquile

Una marea bianca di 2500 tifosi partirà verso Cremona per sostenere gli Aquilotti nella finale di andata dei playoff. L’entusiasmo degli spezzini è esploso con l'apertura della prevendita dei biglietti, registrando una mobilitazione senza precedenti. Domani sera, allo stadio "Zini", il calore dei tifosi risuonerà per spingere le loro Aquile verso la vittoria.

"Tutti a Cremona!" Saranno 2500 gli spezzini presenti, domani sera, allo stadio ‘Zini’, per sostenere gli Aquilotti nella finale di andata dei playoff. La mobilitazione dei tifosi è scattata alle dodici di ieri mattina, allorquando la Cremonese ha aperto ufficialmente la prevendita dei biglietti per la curva Nord dello stadio lombardo, riservata agli spezzini titolari di Eagle Card. Da subito il sito TicketOne è stato preso d’assalto: nei primi dieci minuti di vendita sono stati staccati ben 700 biglietti, raddoppiati dopo mezz’ora. Alle 16 i supporter aquilotti in possesso dei tickets di ingresso erano 2200, ne restano 225 che tra ieri sera e oggi saranno polverizzati... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una marea bianca verso Cremona. L’urlo di 2500 tifosi per le Aquile

