Una discarica abusiva è andata a fuoco tra sterpaglie e canneto

Martedì 27 maggio, un incendio ha avvolto una discarica abusiva nascosta tra sterpaglie e canneto, rivelandosi una minaccia per l’ambiente. Le fiamme sono state segnalate in un terreno privato, generando una densa colonna di fumo nero visibile da lontano. Durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno scoperto l'estensione della discarica, scatenando preoccupazioni per l'inquinamento e la sicurezza della zona circostante.

La chiamata per un incendio divampato in un terreno privato nel pomeriggio di martedì 27 maggio. E poi, durante le operazioni di spegnimento, è stata scovata una discarica abusiva. Tanto che una grossa e densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, ben visibile a distanza, con un forte odore...

