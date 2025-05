Una culla 2 bambole e lumini ritrovati in un bosco | rito satanico in Appennino?

Un inquietante ritrovamento in un bosco dell'Appennino modenese ha scatenato allarmi su possibili pratiche rituali a Pavullo nel Frignano. Martedì notte, una pattuglia delle Guardie Giurate Sicuritalia ha scoperto una culla per bambole e lumini, suscitando preoccupazioni per potenziali riti religiosi o satanici. L’eco di questo evento solleva interrogativi sul misterioso legame tra il luogo e tali pratiche oscure.

Modena, 28 maggio 2025 – L’ombra dei riti religiosi o addirittura satanici a Pavullo nel Frignano. E’ infatti inquietante il ritrovamento fatto martedì notte, intorno alle 4, all’interno di un bosco dell’Appennino modenese da parte di una pattuglia delle Guardie Giurate Sicuritalia impegnata in un giro ispettivo della zona. Il vigilante ha scoperto vicino alla Riserva Naturale di Sassoguidano alcuni oggetti insoliti, tra cui due bambole adagiate all’interno di una culla, alcuni lumini accessi e un paio di crocifissi agganciati al ramo di un albero. All’arrivo sul posto, le Guardie Giurate Sicuritalia hanno udito un fruscio proveniente dalla fitta vegetazione, probabilmente dovuto alla presenza di persone che alla vista della pattuglia si sono dati alla fuga nelle zone circostanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una culla, 2 bambole e lumini ritrovati in un bosco: rito satanico in Appennino?

Altre fonti ne stanno dando notizia

