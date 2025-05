Una coppa di poveri morti

L'articolo "Una coppa di poveri morti" esplora il contrasto tra l'euforia dei tifosi della Juventus, intenti a festeggiare una vittoria, e il drammatico richiamo alla realtà di una tragedia, evidenziato da un messaggio inquietante in sovraimpressione. Una riflessione sul prezzo del successo e le ombre che spesso accompagnano le celebrazioni sportive.

«Alé, alé» gridavano trionfanti i tifosi della Juventus, e bruciavano fuochi. Ma in sovraimpressione, sul teleschermo, sfilava la scritta: telefonare a questo numero per sapere chi sono i morti. 24, . Una coppa di poveri morti il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Una coppa di poveri morti

