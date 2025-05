Una classe dell’Isis Natta al secondo posto del 1 Hackathon di Telmotor | ideata un’app per la valorizzazione dei dipendenti

Il primo Hackathon Telmotor School Academy ha visto una classe dell'ISIS Natta conquistare il secondo posto, grazie a un'app innovativa per la valorizzazione dei dipendenti. L’evento, tenutosi il 28 maggio a Bergamo, ha coinvolto sette istituti scolastici da diverse province, culminando in un'esperienza formativa unica per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, promossa da Telmotor in collaborazione con Edoomark.

Bergamo. Si è concluso mercoledì 28 maggio il primo Hackathon Telmotor School Academy, evento finale del percorso Pcto promosso da Telmotor in collaborazione con Edoomark, dedicato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Sette istituti scolastici, provenienti da 7 diverse province, e oltre 155 studenti si sono confrontati su un compito ambizioso: sviluppare idee innovative e sostenibili legate a uno dei sei pilastri valoriali di Telmotor (servizio tecnico, soluzione integrata, innovazione, merito, comunicazione efficace e miglioramento continuo). Un hackathon “sviluppato nel tempo” che, partito nelle scorse settimane nell’ambito dei percorsi Pcto con un’attività progettuale condotta all’interno delle scuole, ha trovato la sua conclusione nella sfida finale, ricca di creatività, spirito critico e collaborazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Una classe dell’Isis Natta al secondo posto del 1° Hackathon di Telmotor: ideata un’app per la valorizzazione dei dipendenti

