Una ciclofficina una biblioteca un bike sharing di bici d’epoca a Città di Castello apre il paradiso degli amanti delle bici

Un nuovo spazio dedicato agli amanti delle due ruote apre a Città di Castello: una ciclofficina, una biblioteca e un bike sharing di bici d'epoca. Questo centro, che riunisce la passione per il ciclismo e il fascino del passato, verrà inaugurato sabato 31 maggio alle ore 10 in via Cacciatori del Tevere, offrendo un punto di riferimento unico per ciclisti e nostalgici.

Una ciclofficina, una biblioteca, un bike sharing di bici d’epoca, un punto di riferimento per gli appassionati di cicli e ciclismo d’antan. Tutto questo aprirà i battenti a Città di Castello, in via Cacciatori del Tevere, sabato 31 maggio alle ore 10, con l’inaugurazione della nuova sede di... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Una ciclofficina, una biblioteca, un bike sharing di bici d’epoca, a Città di Castello apre il "paradiso" degli amanti delle bici

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pugliese chiude il Bike Sharing. Ciclofficina, duro colpo alla mobilità ecologica e al turismo - Dopo il Castello di Carlo V, la Biblioteca Comunale ... interrompendo il servizio di bike sharing, per mancato rinnovo della convenzione di gestione. di Vito Barresi Una decisione amara per ... 🔗Riporta cn24tv.it

Crotone, Pugliese ringrazia Ciclofficina Tr22o e annuncia che il servizio di bike sharing proseguirà - Il servizio di bike sharing non solo proseguirà ma è nostra intenzione ... la Giunta ha dato specifiche direttive agli uffici di procedere in questo senso. Ringrazio Ciclofficina Tr22 che ha condotto ... 🔗Secondo wesud.it

Con 500 bici pubbliche il nuovo servizio di mobilità: senza cauzione, basta un'app - LECCE - Dopo alcuni giorni di sperimentazione in sordina con circa 500 "viaggi", è stato presentato il nuovo servizio di bike sharing in ... Ruotando della Ciclofficina della Manifatture Knos ... 🔗lecceprima.it scrive

This is Our Story. We Need You.