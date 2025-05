Una borsa di studio in ricordo di Fabio Maurilli per avvicinare i giovani alla musica

La Filarmonica “Pietro Mascagni” di Foiano della Chiana istituisce una borsa di studio dedicata a Fabio Maurilli, storico membro della banda scomparso nel 2018. Questa iniziativa mira a avvicinare i giovani e gli appassionati al mondo della musica, offrendo opportunità formative e favorendo la partecipazione alla comunità musicale locale. Attraverso la memoria di Maurilli, si desidera trasmettere la passione per la musica alle nuove generazioni.

Una borsa di studio per avvicinare i più giovani, ma anche gli appassionati, al mondo della banda musicale del paese. È l’iniziativa promossa dalla Filarmonica “Pietro Mascagni” di Foiano della Chiana intitolata a Fabio Maurilli, storico membro della banda prematuramente scomparso nel 2018. “Le... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Una borsa di studio in ricordo di Fabio Maurilli per avvicinare i giovani alla musica

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Cobolli non si ferma più: vince Atp Amburgo e diventa numero 26 del ranking. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il Trail delle Colline ricorda Fabio Santa con una Borsa di Studio - e dall’altro sostenere il progetto di istituire una borsa di studio in ricordo dello stesso Fabio. Il ricavato dell’eco-camminata andrà a sostenere quest’importante causa, contribuendo ... 🔗Riporta targatocn.it

"Sfumature di Glicine", la borsa di studio in ricordo di Carlotta Dessì - La fondazione Collegio della Guastalla Onlus ha deciso di Istituire la borsa di studio in memoria della ... Jannacci di Palazzo Pirelli, in via Fabio Filzi 22 a Milano, la Fondazione Collegio ... 🔗Secondo ilgiornale.it

Le borse di studio del Liceo Aselli - L’aula magna del Liceo Scientifico “Gaspare Aselli” di Cremona ha ospitato la cerimonia di consegna delle borse di studio, uno dei momenti più sentiti e partecipati dell’anno scolastico. Una tradizion ... 🔗Riporta cremonaoggi.it

A Grumello tanti amici per il ricordo di Gianluca Vialli e l'annuncio di una borsa di studio