Un weekend in musica al P1 di Abano

Riprendi il ritmo del weekend al P1 di Abano Terme! Venerdì 30 maggio, la Discoteca P1 offre una serata imperdibile con musica dal vivo, mentre sabato il locale si prepara a salutarci in vista dell'attesissima apertura del giardino estivo, fissata per il 6 e 7 giugno. Scopri cosa ci riserva la sala live e non perdere l'atmosfera vibrante di questa notte speciale!

Weekend breve alla Discoteca P1 di via Giusti, ad Abano Terme. Sabato infatti il locale rimarrà chiuso in vista della grande apertura del giardino estivo in programma nel fine settimana del 6 e 7 giugno. Venerdì 30 maggio Confermata la serata di venerdì 30 maggio. Nella sala live ci sarà...

