Un weekend di laboratori per i bambini al Museo della Scienza anche il 2 giugno

In occasione della Festa della Repubblica, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia invita i bambini a un weekend di laboratori speciali, con apertura straordinaria il 2 giugno. I piccoli tra i 3 e i 6 anni potranno divertirsi nel Playlab, esplorando attività interattive e stimolanti in un ambiente educativo. Un'opportunità imperdibile per apprendere e divertirsi!

