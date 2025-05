un villaggio per ospitare i più fragili le storie negli eventi del weekend

Nel cuore del centro storico, il villaggio organizzato dall'associazione Arca accoglie i più fragili, promettendo un weekend all'insegna della speranza. Tra eventi e incontri, sabato e domenica si celebrerà la capacità di unire le persone attraverso storie e condivisione, in un'atmosfera di solidarietà e comunità. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per riflettere sulle fragilità e il valore dell'inclusione.

di Matteo Marzotti Sarà la speranza il filo conduttore, il tema principale, quello attorno al quale ruoterà la festa organizzata dall'associazione Arca che come ogni estate anima il centro storico. Appuntamento sabato e domenica con una serie di eventi e momenti di incontro a cura dell'associazione che è vicina ai più fragili nel tentativo di costruire un "villaggio" accogliente dove crescere insieme, grandi e piccoli, tutti unici e tutti diversi per caratteristiche e storia personale. E proprio le storie e il tema della speranza sarà al centro dell'appuntamento in programma sabato alle ore 18 quando i giovani della cooperativa La Paranza di Napoli porteranno la propria esperienza...