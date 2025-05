Un viaggio nella biodiversità al Museo dell' Ecologia e una sfida green per regalare piante al Pianeta

Scopri la bellezza della biodiversità e l'importanza della tutela ambientale al Museo dell'Ecologia di Cesena! Domenica 1 giugno, dalle 15.30 alle 17, unisciti a noi per una visita guidata emozionante, dedicata a bambini e famiglie. Esploreremo le meraviglie del nostro territorio e affronteremo temi cruciali come il cambiamento climatico e la salvaguardia dell'ambiente marino, in un'interessante sfida green per contribuire a un pianeta più sano.

Domenica 1 giugno, dalle 15.30 alle 17, bambini e famiglie possono partecipare alla visita guidata nelle sale del Museo dell'Ecologia di Cesena per scoprire non solo la biodiversità del territorio cesenate, ma anche il cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente marino, grazie alle sale.

