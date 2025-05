Un viaggio epico pedalando sulle Dolomiti

Scopri l'emozionante docufilm 'Tanta Roba!', un racconto unico della pedalata epica tra le Dolomiti, realizzato da L’Arche Comunità l’Arcobaleno e il Comune di Granarolo. Un gruppo di persone con e senza disabilità condivide un'avventura indimenticabile, celebrando l'inclusione e la bellezza della natura. Un evento imperdibile che mostra come il cicloturismo possa unire e ispirare.

L’Arche Comunità l’Arcobaleno, in collaborazione col Comune di Granarolo, invita alla prima visione del docufilm ’Tanta Roba!’ che racconta la straordinaria avventura vissuta da un gruppo di persone con e senza disabilità della Comunità L’Arche l’Arcobaleno durante il Cicloviaggio sulle Dolomiti realizzato a luglio col patrocinio di Comune di Granarolo dell’Emilia, Città metropolitana di Bologna, Provincia di Belluno e Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige. Il docufilm verrà proiettato domani al TAG – Teatro a Granarolo (via San Donato 209d) alle 18,30 per raccontare un viaggio indimenticabile, in cui ogni pedalata ha lasciato il segno nei cuori dei partecipanti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un viaggio epico pedalando sulle Dolomiti

