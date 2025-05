Un uomo fermato per la morte di Vasilica Potincu

Un operaio di 29 anni, residente a Robecco sul Naviglio, è stato arrestato per l'omicidio di Vasilica Potincu, 35 anni, madre di un ragazzo di 14 anni. La donna, di origini romene, è stata trovata senza vita nel suo appartamento la sera del 25 maggio. L'episodio ha scosso la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza e la violenza di genere.

È stato fermato un operaio di 29 anni, residente a Robecco sul Naviglio, in provincia di Milano, per l' omicidio di Vasilica Potincu, 35 anni, madre di un ragazzo di 14 anni. La donna, di origini romene, è stata trovata senza vita nella serata di sabato 25 maggio all'interno del suo appartamento a Legnano, colpita da nove coltellate. Il corpo era riverso a terra, con un coltello conficcato nella schiena. A trovare il cadavere è stata una vicina di casa, che notando la porta dell'appartamento aperta, ha deciso di entrare e ha scoperto l'orrore. Subito ha dato l'allarme, facendo partire le indagini.

