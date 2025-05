Un torneo benefico aperto a tutti | l' antipasto del Mundial beach soccer

Questa mattina, presso Palazzo Nervegna, è stata presentata la conferenza stampa del torneo benefico "Regala un Sogno - Mundial Amateur Beach Soccer Brindisi 2025". L'evento, promosso dall'Asd Fisco Sport Eventis, rappresenta un'importante opportunità per unirsi nel sostenere una causa nobile, mentre anticipa l'emozione del prossimo Mundial Beach Soccer. Una manifestazione aperta a tutti, destinata a coinvolgere la comunità in un clima di festa e solidarietà.

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 28 maggio alle ore 10.30, presso Palazzo Nervegna (sala Gino Strada) la conferenza stampa di presentazione dell'evento "Regala un Sogno - Mundial Amateur Beach Soccer Brindisi 2025". L'iniziativa, organizzata dall'Asd Fisco Sport Eventis presieduta da.

