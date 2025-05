Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate 2-6 Giugno 2025 | Antonietta Affronta Marina!

Nelle anticipazioni di "Un Posto al Sole" per la settimana dal 2 al 6 giugno 2025, Antonietta si trova a un bivio cruciale: delusa dalle menzogne di Gennaro, affronta Marina in un acceso confronto. Le tensioni tra i personaggi si intensificano mentre Ferri si schiera per la verità. Quali rivelazioni e colpi di scena attendono i protagonisti? Scopriamolo insieme!

Un Posto al Sole Anticipazioni Trama Puntate da lunedì 2 Giugno a venerdì 6 Giugno 2025: Antonietta non crede più alle bugie di Gennaro e. Un Posto al Sole Anticipazioni: Antonietta, tormentata dai dubbi legati ad un possibile tradimento del marito, ha uno scontro con Marina! Ferri propende per la soluzione più drastica pur di salvare l'azienda! Micaela torna a Napoli, portando scompiglio nella vita delle sorelle e di Samuel! Attimi di tensione quando Gianluca vuota finalmente il sacco con Giulia!. Ritorni, amori proibiti, delusioni ma anche tanta energia positiva nei prossimi appuntamenti in compagnia degli inquilini più famosi di Italia! Le anticipazioni Un posto al sole, sulla trama delle puntate in onda da lunedì 2 Giugno a venerdì 6 Giugno 2025, sono pronte a regalarci momenti davvero emozionanti...

