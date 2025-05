Un Posto al Sole anticipazioni 29 maggio | anche Michele Saviani è scomparso

Nel prossimo episodio di "Un Posto al Sole", in onda il 29 maggio, la tensione cresce con la scomparsa di Michele Saviani, che avrà ripercussioni tra gli inquilini di Palazzo Palladini. Nel frattempo, Giulia si preoccupa sempre di più per Luca. Scopriamo insieme i colpi di scena in arrivo in questo nuovo appuntamento, alle 20.50 su Rai 3.

Giulia sempre più in pensiero per Luca. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, in onda domani su Rai 3. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai 3 con Un Posto al Sole. Nell'episodio di giovedì 29 maggio un'altra scomparsa sconvolgerà gli inquilini di Palazzo Palladini: dopo Luca, anche Michele non è più tornato a casa. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti I Cantieri versano in una crisi nera: Gennaro Gagliotti vorrebbe mettere gli operai in cassa integrazione, ma Marina si rifiuta. Intanto, Giulia si riappacifica con Niko: i due si riavvicinano, Niko si scusa con la madre e la supporta in questo momento tanto difficile.

