Un parco da favola Sbarca a Miramare Alice in Wonderland

Un’incantevole avventura attende a Miramare con "This is Wonderland - Il parco delle fiabe", ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie. I visitatori potranno immergersi nella storia, esplorare il Labirinto di Carte, sfidare la temuta Regina di Cuori e scoprire l'universo del Brucaliffo. Dopo aver attratto oltre 1,5 milioni di persone, questa straordinaria esperienza fantastica sbarcherà in Italia.

Sarà possibile rivivere la storia, capitolo dopo capitolo. Perdersi nel magico Labirinto di Carte. Sfidare la Regina di Cuori a una partita a scacchi. Esplorare l’universo nebbioso del Brucaliffo. Dopo aver conquistato oltre 1,5 milioni di visitatori, This is Wonderland - Il parco delle fiabe arriva a Rimini con Alice-Lost Inside You. A partire dal martedì 6 giugno (e fino al 5 ottobre), uno dei più celebri classici della letteratura, Alice nel Paese delle Meraviglie, incanterà grandi e piccini nel parco tematico di via Cavalieri di Vittorio Veneto a Miramare, a due passi dalla Rimini beach arena... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un parco da favola. Sbarca a Miramare. Alice in Wonderland

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un parco da favola. Sbarca a Miramare. Alice in Wonderland; Una stagione da favola a Miramare. A giugno apre Alice in Wonderland il maxi parco dedicato alla fiaba. 🔗Ne parlano su altre fonti

Una stagione da favola a Miramare. A giugno apre Alice in Wonderland il maxi parco dedicato alla fiaba - Dopo i successi a Roma e Napoli la struttura sbarca a Rimini con spettacoli e attrazioni ogni giorno. Già iniziati i lavori di allestimento: 30mila metri quadrati tra arene, giochi e installazioni lum ... 🔗Riporta msn.com

Un percorso fiabesco da 30 mila metri quadrati, lo show di “Alice lost inside you” sbarca a Miramare - Sorpresa in vista dell'estate, dopo Roma e Napoli "This is Wonderland" sarà in Riviera con un’esperienza di nouveau cirque fuori dal tempo tra spettacoli teatrali e installazioni luminose artistiche ... 🔗Scrive riminitoday.it

fanno rifiorire il parco di Miramare - il Parco di Miramare. L'area verde versa da molto, troppo tempo in uno stato di degrado che ai triestini non va proprio giù. E così, alcuni gruppi attivi su Facebook (Nimdvm, Te son de Trieste ... 🔗Secondo ilgazzettino.it

L'ITALIANITA' DI TRIESTE IN UN QUADRO: IN MOSTRA A MIRAMARE | 04/02/2022