Un nuovo campo per basket e calcetto all’ex macello | sport gratuito e inclusivo

Scopri il nuovo campo polifunzionale nell’ex Macello di Modena, un’area all’aperto dedicata a basket e calcetto, completamente gratuita e aperta a tutti. Un’occasione unica per praticare sport in modo inclusivo e condividere momenti di aggregazione nel cuore della città.

Modena ha un nuovo spazio per lo sport all’aria aperta: un campo polifunzionale per il basket e il calcetto, a libera fruizione, è stato installato nell’area dell’ex macello di via IV Novembre, a ridosso del centro storico. L’intervento, presentato oggi alla stampa dall’assessore allo Sport. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Un nuovo campo per basket e calcetto all’ex macello: sport gratuito e inclusivo

