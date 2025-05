Un mondo visto con gli occhi dei bambini | su Rai1 uno speciale Tg1 per il Giubileo delle famiglie

Sabato 31 maggio alle 17:15, Rai1 presenta uno speciale Tg1 dedicato ai sogni e alle speranze dei bambini in occasione del Giubileo delle famiglie. Condotto da quattro giovani presentatori insieme a Piero Damosso e padre Enzo Fortunato, questo episodio di 45 minuti offre uno sguardo unico e autentico sul mondo visto attraverso gli occhi dei più piccoli, esplorando la loro visione di futuro e felicità.

Un appuntamento speciale andrà in onda sabato 31 maggio alle 17:15 su Rai1: una puntata straordinaria del Tg1 interamente dedicata ai sogni e alle speranze dei più piccoli, condotta eccezionalmente da quattro bambini insieme a Piero Damosso e padre Enzo Fortunato. L’evento, della durata di 45 minuti, rappresenta una novità assoluta nella programmazione televisiva della rete ammiraglia della Rai. Al centro del racconto ci saranno i disegni, le voci e i volti di oltre 70 bambini riuniti nei Giardini Vaticani in occasione del Giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, promosso dal Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini, in collaborazione con realtà come Azione Cattolica, Comunità di Sant’Egidio, FIDAE, AGESCI e Cooperativa Auxilium... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it