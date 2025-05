un mese di eventi tra escape room cene a lume di candela e laboratori artistici

Nel mese di giugno, la Rocca di Riolo si trasforma in un palcoscenico di emozioni con una serie di eventi coinvolgenti. Escape room, cene a lume di candela e laboratori artistici offriranno a grandi e piccini la possibilità di vivere intensamente la storia, la leggenda e l'archeologia. Un'opportunità unica per esplorare l'anima autentica di uno dei luoghi più simbolici della Romagna.

