Un libro racconta la storia e il mito di Giovanni Berta protomartire del fascismo

Il 29 maggio, alle 17.30, la Biblioteca Oriani ospiterà la presentazione di un libro che esplora la figura di Giovanni Berta, protomartire del fascismo, approfondendo la sua storia e il mito che lo circonda. L’evento fa parte della rassegna “InContemporanea. La storia si fa in biblioteca”, organizzata in collaborazione con il dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna. Un'opportunità per riflettere su temi storici rilevanti.

Prosegue alla Biblioteca Oriani la rassegna di presentazioni e incontri con gli autori “InContemporanea. La storia si fa in biblioteca”, organizzata in collaborazione con il dipartimento di Beni culturali dell’Università di Bologna. Giovedì 29 maggio, alle 17.30, si terrà la presentazione del... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Un libro racconta la storia e il mito di Giovanni Berta, “protomartire” del fascismo

