Un grosso canguro è balzato contro un’auto e ha iniziato a prendermi a pugni poi mi ha inseguito e ha cercato di annegarmi in una pozzanghera | il racconto di Don James

Un incredibile incontro con un canguro gigante ha sconvolto la vita di Don James, un australiano che ha vissuto un'avventura surreale venerdì scorso. Dopo un attacco a sorpresa contro la sua auto, Don si è trovato coinvolto in una lotta improvvisata, seguita da un tentativo di annegamento in una pozzanghera. Scopriamo i dettagli di questa straordinaria e bizzarra esperienza.

Un incontro di boxe improvvisato con un avversario decisamente insolito, seguito da un terrificante tentativo di annegamento. È l’incredibile ma assolutamente reale avventura vissuta da Don James, un uomo australiano che è stato attaccato da un canguro gigante. I fatti sono successi venerdì scorso, 23 maggio, a Port Macquarie, nel Nuovo Galles del Sud, un’area recentemente colpita da gravi inondazioni che hanno causato almeno quattro morti e lasciato circa 50.000 persone isolate. A raccontare l’episodio alla BBC e all’emittente australiana ABC è stata Kristy Lees, testimone oculare insieme al marito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un grosso canguro è balzato contro un’auto e ha iniziato a prendermi a pugni, poi mi ha inseguito e ha cercato di annegarmi in una pozzanghera”: il racconto di Don James

