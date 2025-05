Un cuoco full time per mensa hotel

Sei un cuoco appassionato e cerchi una nuova opportunità a Milano? Un prestigioso hotel nel centro città cerca un cuoco full time per il servizio mensa dedicato ai dipendenti. Offriamo un contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Unisciti a noi per contribuire alla preparazione di piatti di alta qualità in un ambiente raffinato e dinamico. Scopri di più nell'articolo!

Cuoco mensa, 1 posto Sede di lavoro: Milano (zona centro). Codice offerta Afolmet: 94244 Contratto: determinato finalizzato indeterminato, full time 40 ore. La risorsa, per albergo di lusso con servizio di ristorazione, si dovrà occupare, per servizio mensa dipendenti, di supporto realizzazione e produzione pasti. Ral: 24mila26mila euro con mensa aziendale. Per info: Afolmet.it... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un cuoco full time per mensa hotel

