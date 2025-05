Un concorso per ricordare Veronica | Aiutiamo i talenti ad emergere

Un cuore per Veronica Odv ha dato vita a un emozionante concorso di pittura, coinvolgendo oltre duecento ragazzi delle scuole medie di Codigoro. Questo evento, dedicato alla memoria di Veronica, non solo celebra il talento giovanile, ma offre anche un'importante opportunità per i giovani artisti di esprimere la propria creatività , sostenuta dall'amore e dalla determinazione dei suoi genitori.

Oltre duecento ragazzi delle scuole medie di Codigoro ieri mattina hanno partecipato al concorso di pittura, promosso ed organizzato dalla neo associazione " Un cuore per Veronica Odv ", nata per volontà dei genitori Natascia Zanghirati e Alessandro Furegato nel ricordo della giovane figlia Veronic, a deceduta il 15 dicembre del 2021 a soli diciannove anni. "Lo scopo dell'associazione – spiega mamma Natascia – è quello di aiutare i giovani a far emergere i propri talenti, ma anche di aiutare quelli meno fortunati di noi che vivono in Africa, ai quali inviamo aiuti grazie alle sorelle Manuela e Meddy Rolfini, ma anche dove ci sarà bisogno...

