Un concerto per fra’ Giovanni da Verona nella navata della chiesa di Santa Maria in Organo

In occasione del 500° anniversario dalla morte di fra Giovanni da Verona, la chiesa di Santa Maria in Organo ospita un concerto di musica antica. Questo evento celebra l'eredità del frate artistico e il suo legame con la cultura veronese, affiancandosi alla mostra "Tessere la Tua lode" allestita nel Silos di Levante del Complesso Universitario Santa Marta, fino al 15 giugno.

