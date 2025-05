Un caso di chikungunya in provincia | partiti gli interventi di disinfestazione straordinaria

Un caso di chikungunya è stato confermato a Lugo, in provincia, con iniziative di disinfestazione straordinaria avviate per contenere la situazione. La sindaca Elena Zannoni ha segnalato che l'infezione, contratta all'estero, è stata gestita con rapidità in collaborazione con Ausl Romagna. I trattamenti previsti proseguono per garantire la sicurezza della comunità.

Una caso sospetto di virus chikungunya è stato confermato a Lugo. A renderlo noto è la sindaca Elena Zannoni, dopo un confronto con Ausl Romagna: "Si tratta di una infezione contratta all'estero ma che è stata gestita tempestivamente. Proseguono quindi i trattamenti previsti".

