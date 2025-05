Un ‘big server’ o un terraiolo per Musetti al 3 turno Si avvicina la rotta di collisione con Rune…

Lorenzo Musetti prosegue il suo splendido cammino al Roland Garros 2025, superando il colombiano Daniel Galan con un netto 3-0. Vittoria che lo catapulta al terzo turno, eguagliando il suo risultato dell'edizione precedente. Il numero 7 al mondo si prepara ora a confrontarsi con avversari sempre più temibili, con la speranza di superare l'ostacolo Djokovic che l’ha bloccato l'anno scorso.

Lorenzo Musetti continua ad incantare sulla terra battuta, batte tre set a zero anche il colombiano Daniel Galan e si qualifica per il terzo turno al Roland Garros 2025. Il numero 7 al mondo ha già eguagliato di fatto il risultato della scorsa edizione, quando si fermò poi a cospetto di Novak Djokovic, ma quest’anno le prospettive sono cambiate e l’obiettivo di conseguenza è ben più prestigioso. Ai sedicesimi di finale il 23enne carrarino se la vedrà con il vincente del match attualmente in corso sul Court 9 tra l’argentino Mariano Navone e l’americano Reilly Opelka. Due giocatori dalle caratteristiche diametralmente opposte, entrambi esclusi dal novero delle 32 teste di serie, che partirebbero in ogni caso sfavoriti sulla carta contro il recente semifinalista degli Internazionali d’Italia... 🔗 Leggi su Oasport.it