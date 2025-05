Un anno di Refettorio Modena | oltre 540 ospiti e una comunità che si riconosce attorno a una tavola VIDEO

A un anno dalla sua apertura, il Refettorio Modena ha servito oltre 4.500 pasti e recuperato più di 6 tonnellate di cibo, coinvolgendo 198 volontari. Questo progetto non solo combatte lo spreco alimentare, ma ha anche creato una comunità coesa attorno a una tavola condivisa, dimostrando il potere dell'unione e della solidarietà nel supportare chi è in difficoltà. Scopriamo insieme i traguardi e l'impatto di quest'iniziativa.

4.529 pasti serviti, oltre 6 tonnellate di cibo recuperato, 198 volontari coinvolti e una comunità che cresce attorno a una tavola condivisa. A un anno dalla sua apertura, il Refettorio Modena si conferma non solo come un luogo in cui si combatte lo spreco alimentare, ma come uno spazio capace di...

