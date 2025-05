Un 17enne è stato denunciato per il possesso di un taser

Un 17enne di Bologna è stato denunciato dalla polizia per vari reati, tra cui possesso di un taser e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti il 26 maggio, quando due volanti sono intervenute dopo che il giovane ha creato allarme tra i passanti. La situazione ha portato a gravi accuse, evidenziando l'emergente problema della sicurezza giovanile.

Un ragazzo di 17 anni, nato a Bologna nel 2008, è stato denunciato dalla polizia per resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi, procurato allarme e accensioni ed esplosioni pericolose. I fatti risalgono al pomeriggio di lunedì 26 maggio. Nell’occasione, due volanti della polizia... 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Un 17enne è stato denunciato per il possesso di un taser

