Umbria in lutto per la scomparsa del giovane medico Andrea Coccia | il cordoglio della presidente Proietti

L'Umbria è in lutto per la prematura scomparsa di Andrea Coccia, un giovane medico di 26 anni, tragicamente deceduto in un incidente stradale vicino a Foligno. La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso a nome della comunità regionale il suo profondo cordoglio, sottolineando il vuoto lasciato da un professionista dedito alla salute e al benessere degli altri.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso a nome dell'intera comunità regionale il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Andrea Coccia, il giovane medico di 26 anni deceduto lunedì sera in un incidente stradale nei pressi di Foligno. Andrea Coccia, specializzando in ematologia presso l'Università di Perugia, era considerato una delle promesse della sanità umbra. Giovane brillante e appassionato, incarnava i valori di dedizione, studio e competenza che contraddistinguono i professionisti della salute della nuova generazione. "La sua perdita – ha sottolineato la presidente Proietti – rappresenta un grave lutto non solo per la sua famiglia e per i suoi cari, ma per tutta la nostra comunità regionale, che vedeva in Andrea un esempio di eccellenza e impegno al servizio dei cittadini".

