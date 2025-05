Ultim’ora Sicilia 300mila euro a chi lavora in questo settore | se vivete in questa regione siete fortunatissimi

Il settore turistico siciliano si appresta a ricevere un impulso significativo grazie a 135 milioni di euro a fondo perduto, offerti dal Programma FSC 2021-2027. Questo intervento straordinario rappresenta un’opportunità imperdibile per gli operatori del settore, pronti a rilanciare l’accoglienza in una delle destinazioni più affascinanti d’Italia. Scopriamo chi potrà beneficiare di questi incentivi e quali cambiamenti porteranno al turismo in Sicilia.

Turismo in Sicilia: 135 milioni a fondo perduto per rilanciare l'accoglienza: chi può beneficiare degli incentivi. Il settore turistico in Sicilia si prepara a un'importante svolta grazie al Programma FSC 2021-2027. Con una dotazione di ben 135 milioni di euro, la Regione mira a potenziare l'intero comparto ricettivo, incentivando interventi strutturali e qualitativi attraverso contributi a fondo perduto. L'obiettivo è ambizioso: trasformare l'offerta turistica dell'isola, renderla più moderna, sostenibile e digitalizzata, per intercettare una domanda sempre più esigente e internazionale. Il bando si rivolge a una platea ampia di potenziali beneficiari...

