Ultimissime Juve LIVE | Elkann cambia a livello societario Importanti novità su Conte e Osimhen si avvicina Comolli

Scopri le ultimissime novità in casa Juventus! In questo articolo, analizziamo i recenti cambiamenti societari voluti da Elkann, le novità su Conte e l'avvicinamento di Osimhen con Comolli. Rimanete aggiornati in tempo reale con le notizie più importanti sui bianconeri. Non perderti gli sviluppi dell'era Juventus!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 28 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 27 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 26 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 25 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 24 maggio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 28 maggio 202 5. Conte Juve, due aspetti stanno facendo la differenza! Così potrebbe decidere di restare al Napoli: ecco cosa è successo dopo l’incontro con De Laurentiis. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Elkann cambia a livello societario. Importanti novità su Conte e Osimhen, si avvicina Comolli

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - Ultimissime Juve LIVE: resta connesso per le notizie più fresche in tempo reale sulla Juventus! Dalla conclusione del campionato di Kalulu all'annuncio del nuovo sponsor, le parole di Scanavino e molto altro. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

Non solo Conte: Elkann pronto a cambiare la Juventus; Mercato Juventus, pioggia di milioni di euro per 2 priorità!; Conte-Juve, le indiscrezioni di un accordo già raggiunto. Allegri, Napoli vicino; Juve, Conte fa saltare Giuntoli: Elkann riflette sul futuro del dg bianconero, la situazione e gli scenari. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juve, Elkann ridisegna la Juve: Chiellini sul ponte di comando, Comolli e Tognossi per l’area sportiva, Giuntoli sotto osservazione - Juve, John Elkann prepara una rivoluzione nella dirigenza con Giorgio Chiellini sempre più centrale, mentre Giuntoli è sotto osservazione Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juve si prepara ... 🔗Segnala calcionews24.com

Juventus, Conte nelle mani di Elkann: ecco come lo stallo nella rivoluzione nella dirigenza è un assist al Napoli - La Juventus ha sotto contratto due allenatori e ne cerca un terzo per la prossima stagione. Intanto, la proprietà ragiona su un possibile nuovo assetto dell`organigramma. 🔗msn.com scrive

Conte vuole la Juventus solo alle sue condizioni: senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre - Conte vuole la Juventus ma alle sue condizioni. Con pieni poteri e senza Giuntoli. Elkann lo sa ma il tempo scorre. In arrivo Comolli ... 🔗ilnapolista.it scrive

?? JUVE, STORM IN THE SOCIETY? TURNOVER SIGNED ELKANN