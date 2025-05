Ultimi temporali poi largo all’estate | ponte del 2 giugno con punte sopra i 30C

Dopo gli ultimi temporali, l'estate sta per affermarsi con l'alta pressione in arrivo. Il ponte del 2 giugno promette temperature sopra i 30°C, offrendo un weekend di sole e caldo. Tuttavia, non mancheranno forti temporali su alcune aree del Nord. Le previsioni di 3bmeteo.com ci danno un quadro completo della situazione meteorologica in evoluzione.

Alta pressione in rinforzo nei prossimi giorni: il weekend e il 2 giugno saranno giorni estivi con clima caldo, anche se non mancherà qualche forte temporale su parte del Nord. A evidenziarlo sono le previsioni di 3bmeteo.com "Tra mercoledì notte e giovedì mattina transiterà un ultimo impulso. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Ultimi temporali, poi largo all’estate: ponte del 2 giugno con punte sopra i 30°C

