Ultimato il restauro del capitello votivo dedicato alla Madonna del Buon Consiglio

È stato recentemente completato il restauro del capitello votivo dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, inaugurato con una cerimonia alla quale hanno partecipato oltre un centinaio di residenti di Camin. Tra gli intervenuti, il vicesindaco Andrea Micalizzi e il direttore generale di Interporto Padova, Roberto Tosetto, hanno celebrato questo importante momento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale.

