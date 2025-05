UeD Giuseppe e Rosanna nel cast di Temptation Island? Sarà una bella esperienza ma…

Giuseppe e Rosanna, ex protagonisti di Uomini e Donne, si preparano a vivere una nuova avventura in Temptation Island. Nonostante le scettiche opinioni iniziali sulla loro relazione, la coppia ha dimostrato di essere più unita che mai. In questo articolo, esploreremo le aspettative e le emozioni che li accompagnano in questa nuova esperienza, rivelando cosa hanno dichiarato riguardo al loro amore e al programma.

Giuseppe e Rosanna pronti per Temptation Island dopo Uomini e Donne? Cosa hanno detto. In molti non credevano nella loro unione ma sono stati costretti a ricredersi, la storia d’amore tra Giuseppe e Rosanna infatti procede a gonfie vele dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne. Rosanna e Giuseppe a Casa Lollo 2 (Screen Ig @lorenzopugnaloni.it) Lui da un po’ aveva già ammesso di essersi innamorato dell’ex dama, lei invece continuava a ripetere che non era sul suo stesso livello dal punto di vista dei sentimenti. Ieri, però, quando sono tornati in studio per svelare come stanno andando le cose tra loro fuori dal programma lei ha ammesso di essersi innamorata dell’ex cavaliere... 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - UeD, Giuseppe e Rosanna nel cast di Temptation Island? “Sarà una bella esperienza, ma…”

Uomini e Donne, Trono Over - La scelta di Giuseppe e Rosanna